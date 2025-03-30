اكبحْ هواكَ

عمر بلقاضي / الجزائر

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شُدِّ الزِّمامَ فإنَّ القلبَ يُختَبرُ

والنّفسَ تصْبُو وقد يُزري بها الوَطَرُ

لا تتبعنَّ نُفوساً ليسَ يَضبِطُها

عن التّوغُّلِ في يمِّ الهوى جُدُرُ

النّفسُ تهفو بلا وعيٍ ولا حَذَرٍ

والعقلُ نورٌ به التّقديرُ والنَّظرُ

فإنْ تراخيتَ عن كبْحِ الهوى نَشبَتْ

نارُ الهواجسِ والإيمانُ يندَحِرُ

والقلبُ يغرقُ في ريبٍ وفي نكَدٍ

والنُّورُ يُطمسُ : لا فهمٌ ولا عِبَرُ

النَّفسُ كالطِّفلِ إنْ أهملتَها رسبتْ

في هوَّةِ الخُسْرِ حيثُ الإثمُ والكَدَرُ

فانظرْ بعقلكَ في كلِّ العواقبِ إنْ

رأيتَ هاجِسَها في الدّونِ ينحَدِرُ

واكبحْ جماحَ الهوى قبلَ السُّقوطِ فما

يُنجي العبادَ سوى الإيمانِ ان صبروا

إنّ الحياةَ ثوانٍ من يهيمُ بها

يَقفُو هواهُ كمنْ بالسُّمِ يَنتحِرُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر