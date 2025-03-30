عاجل : مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني: لم نصدر أي بيان وغداً 29 من شهر رمضان
الشعر

اكبحْ هواكَ


عمر بلقاضي / الجزائر

***

شُدِّ الزِّمامَ فإنَّ القلبَ يُختَبرُ

والنّفسَ تصْبُو وقد يُزري بها الوَطَرُ

لا تتبعنَّ نُفوساً ليسَ يَضبِطُها

عن التّوغُّلِ في يمِّ الهوى جُدُرُ

النّفسُ تهفو بلا وعيٍ ولا حَذَرٍ

والعقلُ نورٌ به التّقديرُ والنَّظرُ

فإنْ تراخيتَ عن كبْحِ الهوى نَشبَتْ

نارُ الهواجسِ والإيمانُ يندَحِرُ

والقلبُ يغرقُ في ريبٍ وفي نكَدٍ

والنُّورُ يُطمسُ : لا فهمٌ ولا عِبَرُ

النَّفسُ كالطِّفلِ إنْ أهملتَها رسبتْ

في هوَّةِ الخُسْرِ حيثُ الإثمُ والكَدَرُ

فانظرْ بعقلكَ في كلِّ العواقبِ إنْ

رأيتَ هاجِسَها في الدّونِ ينحَدِرُ

واكبحْ جماحَ الهوى قبلَ السُّقوطِ فما

يُنجي العبادَ سوى الإيمانِ ان صبروا

إنّ الحياةَ ثوانٍ من يهيمُ بها

يَقفُو هواهُ كمنْ بالسُّمِ يَنتحِرُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اكبحْ هواكَ
سبيل الهُدى والهنا
تنبيهٌ من الغفلة
براءة الإسلام
شهر الإنابة
نداء الفطرة
حتّى متى ؟؟
عزُّنا في وحدتنا
جَيلُ الغَزَل
سَرابُ الشّام
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك