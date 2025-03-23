سبيل الهُدى والهنا

عمر بلقاضي / الجزائر

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كَمْ في الدُّنَى من ناعِقِ … بغضًا لدينٍ سامِقِ

إسلامُنا يلقى الأذى … من كلِّ نذْلٍ فاسِقِ

يسعى ويكدحُ مُعرِضاً … سعي الشَّقيِّ العالِقِ

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إسلامُنا نورُ الهدى … شمسُ السَّبيل اللاّئِقِ

إنَّ الحياةَ تعاسةٌ … من غير ذِكرِ الخالِقِ

فالعبدُ من دون الهدى … يَشقى شقاءَ الغارِقِ

فاسلكْ إذا شئتَ الهَنا … دربَ الأمينِ الصَّادقِ

دربَ النَّبيِّ محمدٍ … بمحبَّةٍ وتوافُقِ

انظرْ إلى هذا الورَى … نظَرَ الأريبِ الواثِقِ

في كلِّ شيءٍ آيةٌ … تُحْيِي سناءَ الخافِقِ

الذِّكرُ دلَّ على الهدى … بالشَّمسِ أو بالطَّارقِ

أو كلِّ سَهلٍ مُزهِرٍ … أو كلِّ طودٍ شاهِقِ

أو كلِّ نهْرٍ غامِرٍ … أو كلِّ بحرٍ غامِقِ

أو كلِّ غيمٍ في السَّما … أو كلِّ غيثٍ دافِقِ

أو كلِّ بورٍ قد غدا … حيًّا بفعلِ الفَالقِ

أو في البهائمِ والهوامِ وذي اللِّسانِ النَّاطقِ

في كلِّ شيءٍ آيةٌ …يا ذا الفؤادِ الحاذِقِ

فكِّرْ ولا تقفُ العَمَى … دربَ الجَهولِ الآبِقِ

أيَّامُ عيشكَ حُدِّدتْ … فاعبدْ إلهكَ واتَّقِ

من غيرِ أنوارِ الهُدى … تشقى بعيشٍ خانِقِ

الحقُّ يَسطعُ في الورَى … ما للهدى من عائِقِ

والعبدُ إن رامَ العَمَى …حطبُ الجحيمِ الحارِقِ

لعْنًا لكلِّ مُعاندٍ … لعنَ الرَّجيمِ المارِقِ

فَمصيرُهُ في دَهرِهِ … خِزْي ُالعذابِ المَاحِقِ

عمر بلقاضي / الجزائر