هشام عبد القادر ||
· خواطر حب النبي محمد ص ..
سيدي انت نور السموات والارض ليس كمثله..
أنت الكمال في الجمال وبجمالك.. كانت السجدة له..
قال يوسف وما أنا إلا حين ما قلت اسم أحمد هو الكمال..
فجائت الشمس والقمر والكواكب ساجدة ..
وانكشق البصر عن ابي يعقوب فحمدنا من حمد أحمدا لله وحده
جمالي كان في السجن وسري مسجون في قلبي..
لو افشيت سر جمالي لكان بدل السجن هو القتله..
· خواطر حب الإمام الحسن ..ع ..
شجرة العلم من نور الحسن مثل المزن انسكب..
بحر يجري لم ينقطع.. فكان اباه كنيته ابى الحسن..
كان لوالديه فخرا وعزا في العلم منهم اكتسب
لسانه بحر زاخر لم تدركه العرب وتشهد له الجن..
فقد طالت السماء وقالت لم نسمع ونالتهم شهب..
فكان علمه كالبرق.. ادهش الجن والعرب بسر كن..
فاستشهد مسموم كي لا تلفظ لسانه بما كتب..
فمن اراد باب العلم من أبيه ويطرق كرم الحسن
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha