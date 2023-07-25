الشعر

شعر/ السطار بلا يدين


د. حسين القاصد ||

 

لأن أباه ليس شخصٌ كمثلهِ

وأن له بأساً  تجلى بكله

لأن تراث المكرمات يمينُه

ومستفضل الأوصاف يسمو بفضله

لأن معاني النبل تبقى عقيمةً

إذا لم تلذ يوما بقاموس نبله

لأن سماء الله مرآة وجهه

ترى الله مرسوما على كل شكله

تنمّطَ منهاجاً لكل رجولةٍ

ليغسل وجه الليل ياقوتُ ظله

تنمذجَ حتى أحرج القولَ وصفه

و ثيّمَ فحوى أن يعيش بقتلهِ

وقد ظل ( سطاراً) لكل رذيلةٍ

لكي يحرج الأنساق في مستهلهِ

ومن دون كفٍ يحمل الماء سيله

ومن دون سيفٍ كفّهُ كل سيله

وذا نسق التعويض عن فقد كفه

بأن فقيد الكف يسمو بفعله

له من علي العالمين مهابةٌ

ثباتٌ ورأيٌ، عقله نسلُ عقلهِ

أبو الفضل، معنى الفضل، وابن عليّهِ

سلامٌ على العباس نبراس أهله

 

فجر الثلاثاء  ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣

 

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