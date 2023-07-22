شعر/ صراط علي..!

هشام عبد القادر ||
صار حق نمسك طه علي..
صراط علي حق نمسكه..
نص حكيم له سر قاطع
بها البهاء وطه سرندركه..
با البداية بن البيان دور سابع
عروج الروح من به بما نعلمه..
الف الفاتحة وبها..برق لامع.
سته وستين الف ها نرقمه..
سبعة وسبعين كمال قاطع ..
ياهو بك مدد جل نسبحه ..
اسم ربنا الواحد شرق ناصع..
اربعة عشر تسري القمر..به
نور قلوبنا بسر ها الجامع..
بك به جل يا هو نتمسك به
عجل بالفرج للولي يا خير سامع
واجعل الارض تشرق بحمد سجدته
والصلاة والسلام على محمد الشافع
وآهله خير البرية بهم مئالنا بحسبته
والحمد لله رب العالمين
ـــــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha