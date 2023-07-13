الشعر

شعر/ يا علي هزيت جذع نخلتك


هشام عبد القادر ||

 

تتساقط عليا ثمار علمك..

سجدت بامر ربي بسرك..

ذاك اليوم يوم المنادي ..

خلعت نعلي هواء اعدائك

دخلت طلسم بحر جودك

انهل من مدينة خير صنوك..

واحمد المتعال ذو الودادي

ناديت بيا النداء بحق عزك

مداد المدد بالعلى  وارضك.

انت كهف العارفين من مثلك

انشقت لك مكنون كعبة فؤادي

من عظيم السر انت لايدرك سرك.

انت لاشئ يرى قبل الشئ فحبك

هو الشئ الذي يصل  منتهى فلكك. 

فالسجود في قلبي بدون العنادي

اليوم اعرف نفسي قلبي فؤادي لك..

والروح تصعد من كف يمين يمنك

تصل عرش العلم بطلسم هو بابك..

يا علي ياعلي ركن العز والاوتادي

انت ماء الحياة وتراب سر قربك

احييت شجرة حياتي بما... بعدك

اوصلتني بآم الآم و الف لآم مجدك..

دولة الاحاد تشرق بالخير والرشادي

يا عين البداية ونقطة ظهور مجدك

انت اصل التوحيد للإله بنجمك..

مشكاة روح الوجود نور ولايتك..

منال الفوز حياة فردوس الجناني

انت في آم الكتاب حكيم بقدرك..

ليلة الاقدار بقسم الرضا لمن برك

انت الآب الاول.والخير تحت قدمك.

بك نطوي الوجود يا خير هادي

اركان العز مواسم وآيام الاحد لك.

اشهر السنين تعد بعدد اول عددك

صفر البداية والواحد اخ هو لك..

كمال العدد بالعام والخواص ملاذي

اصلي ما صلى الإله ونور..الملاك

تستمر ابدية الابد نتقرب بها صك..

جواز علي صراط حق نمسكك

ارجوا. منك سيدي تقبل نشادي

تدخلني بحرها ..ولا تخرجني بشك

اجعل يقيني كمال يقين كارقمك..

ثبت يقيني كاصحاب كهف عددك..

بنصف القمر اسمك عين لآم ياودادي

بكت كل عين من اول مظلومية فدك

وفي رمضاء العراق تقطعت اوصال لك

انكسر بها قلبي وشع بركانها..نعيها لك

يا ويل الظالمين  تلقيها تلك الايادي

قصيدة علوية للاستاذ هشام عبد القادر من اليمن..

 

13/7/2023

 

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