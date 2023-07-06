شعر/ علي اسمه بالقمر إذ اكتمل

هشام عبد القادر ||
علي في النفس هادي انتصر
علي باب مدينة الإنسان بالازل
علي كعبة الإنسان لا تدركه بصر
علي باب حطة الشوق إليه بالوجل
علي يوم الغدير من به للمؤمنين غفر
علي يوم الولاية به الدين اكتمل...
علي باب مدينة الحكمة للعلم نشر
علي بالكف يوم ولايته للعلى وصل
علي يرانا نمسك به جواز للسفر ...
علي صراط مستقيم منذ الازل..
علي البداية كنز الدرايه والدرر
علي لا نهايه للنعم تمت باسمه الجمل
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