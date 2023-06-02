في ذكرى مجزرة سبايكر..قيامة دجلة..!

التعليقات

سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ... الموضوع :

السياسات الأمريكية اللئيمة

سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ... الموضوع :

قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري

ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ... الموضوع :

أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق

احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ... الموضوع :

حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام

ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ... الموضوع :

السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي

ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ... الموضوع :

السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي

حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ... الموضوع :

وطنية السيد موسى الصدر

باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ... الموضوع :

تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!

ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ... الموضوع :

لماذا أوضاع العرب مزرية؟!