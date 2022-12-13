شاعر المشاعر وهواي لست شاعرا

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هشام عبد القادر || اسجل مشاعري بقلم احساس شاعر بالليل الأليل افكر بالامير ساهرا ... ذاك السهر لا تجفو العين يأتي ناصرا تشتت الافكار تصبو العين ناضرتا تستهدف غزو الصيد لاعذب الابياتي اي القوافي اختارهاتكون عبق الافكار تجمع الحواس والمكنون وكل حياتي أنا الذي لا تهزم مشاعره لغز الاسرار صمود الحيود شاهقات الجبال رواسي زرعتهن اوتاد ا غرستهن وردكالازهار . تلك البلاياحمضهن مرشاب راسي.. مكنوني اصعب الدروس بالاختصار حلول الصعب باسهل قاف الابياتي رضيت بالقدر وامنت بكل ما صار.. ذاك الحل سهل كل صعب ومعضلاتي قال الشعراء عني من اين لك هذا الدار هدار لا علما غزير لكن عجبا لكلماتي . قلت لهم اما تسمعون باهوت الإنذار بكل زمن لا يخلوا دموع الصفحاتي سجلت الاشجان قصص افق الانصار من ذاك الزمن ورثنا شجن الاصواتي ابكيت عوالم الخفاء لظلي المحتار.. وانا لم ابكي نفسي لإن الصبر قاتي تلك العيون الباكية غالية جدها النجار دموع تتقطر كالمزن لعلمها بحسراتي.. شجاني بكاها اشفعي يا بنت المختار علم بيان الزمان خفي كسر الامواتي انا لاحي كالاحياء ولا كموت الفجار بين صريع فاق من غفوت الامواتي.. روح قدسية العوالم احيت الانهار.. نفخة العالم الماضي بعين النواتي انيت حنيت ولا شكيت يا جبار ونت سود البلايا من وسطـ راسي شبت السود سلس البيض كاالنار صغر سني وفق له بحسن النياتي لاطهر ذنوبي الماضية صغيرها والكبار تطهيرا من الرجس وتمحو كل سيئاتي رب ارفق بي واجعل شجن قلبي البار.. محل حطة كما العين ناظرة للنظراتي ألا يا كهف الرحمة إليك جئت جار إرحم واشفق ضعيف تعلم بحالاتي.. يماني اليمن ركني قدمت لك إعتذار بايعت لك بضعفي وانت اقل عثراتي اشدد يدي وقم امسك يميني يا كرار خذني إليك كالطيف باعذب الجذباتي اقسمت ببابك يا وتر يا.شفع الدار .. فردا احدا صمدا غوث كل المهماتي لا ارجع من بابك خائبا يائس منهار سدد كل ما تحتاجه النفس بحاجاتي حاجتي إليك اولها فرج لامة المختار وثانيها ما يكون لك رضا ولي امنياتي تمنيت منك الفوز بسلامتا من النار يا منجي الخليل نجني من الزلاتي.. دعوتك وانت تعلم مابالنية والإسرار اكتب عندك بقلم الرحمة نور حياتي عجل بما وعدته لرسلك بيوم الاختبار واجعلنا من اهل السعد والفوز بجناتي بالله يا اهل العلم والجد ونور الانوار انا فقير العلم والقديم بفقر الصفاتي حان اليوم اجدد خزائني عند الاطهار طه جامع الشمل بالعدد والكلماتي .. يا قمر النصف وشمس الضحى بالغار دعوتك بالسر والجهر بمختلف اللغاتي يسمع صوتك خالق الوجود بلفت انظار او هو اقرب من حبل الوريد بالسكرات الطف بي وبكل من له حاجة وإضطرار جد بجودك السريع واغفر كل الزلاتي. ربي انهارت كلماتي بشجون كالانهار .. وسطور لا نهاية لها لابيت كالابياتي عجبت الخلائق منها ما هذه اشعار هذا تضرع ليس له اول له انة الوناتي هيا يا قلم اكتب ونور واسطع كالاقمار نور دربي واشفي علتي وكل العلاتي .. هذا الفجر اتى والليل طوى الاسفار.. وانا ما اكملت تهجعي بطول الامنياتي اختصر الوقت بالغوث بالليل والنهار باعظم الكنوز الدرر جوهر الصلواتي... اصلي على النبي حبيبنا المختار... جد الحسنين ابصم بجلالها بصماتي... فاتحة الخير وخاتمة الأسرار .. شفيعتي يوم البشرى بالمماتي... عقبى ذاك اليوم لمن سلك واختار.. منهج العترة هم كتاب منتهى الغاياتي علي الليث الاشهر حيدر الكرار.. انا جندي له خادم منتظر للصيحاتي يوم تخرج من الاجداث بالانتشار يوم صيحة الحق اقوم مشهر صيحاتي انا ذاك الفقير وفقري شدة الانتظار .. زاد عندي شوق تلبية نداء يوم المنادي واختم بالصلاة العلوية بما صلى البار سرجودي وملائكته والمؤمنين بالاتي.. 12/12/2022