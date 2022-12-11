شعر/ الى: ابن مقترن النهرين

د.حسين القاصد ||
فيا ابن مقترن النهرين، بصرتنا
جمالها دائم الترحال والبعدِ
كأنك الماء.. إن الماء موطنه
في حاجة الناس.. يجري دونما حدِ
وحين وافقت أن ترسو بدجلتنا
عاودت عزمك من انشودة البردي
من ذلك القصب المخنوق جئت لنا
لكي تزحزح اجيالاً من الحقد
فيا جمال جنوب الله، نخلتنا
مالت بشيلتها تنعاك في اللحد"
كلما يلوح الانتصار في الأفق تلوح ذكراك عطرة من جديد.. لك أيها البطل العراقي الأصيل كل الحب والتقدير.
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