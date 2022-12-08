شعر/ صيحة الروح تبقى بالأمر ..

هشام عبد القادر ||
ثورة الصبر تفوح بالجروح
غارت الاغيار تطفي الجمر..
تلبي طلب السؤال المسموح
مجنون قيدالسلاسل العسر ..
ناضر منتظر شفى الجروح.
خاتمة العمر تشابك الكف.
وحدة العقل والقلب والروح
هيا اسمعيي اليوم باللطف
من يصبر صبر الحنين يفوح..
لا ظهر الظاهربالجهر والكشف ..
ولا تكشف الباطن منه يسوح..
الخير ذاك اليوم نحصف..
نطلب الرضا منه يلوح..
اليوم اين السطر بالمصحف..
جزء النصف له موعد يبوح..
كهف المنى نراه بالمتحف.
ذكرى لمن يتذكر سفينة نوح
هيا اجمعي شملنا قبل الخسف
وابعثي موتانا واحيي من عليه تنوح
غاية منتهانا نحيى بلا نرجف..
نبقاء بقية ملكوت الوضوح..
تبقى حياة السلم له نزحف.
وجودنا يرضا وكل جبل يرسوخ
لا نحزن ولا نندم ولا نأسف
طيب ثرانا وحي رؤيا المجروح
كم الساعة واليوم من ذاك الطف
صبرا طويلا يذهل صبرالمنصوح
هيا يا ملكوت قم قم قم انصف...
حيا على الركن المشيد ندوح..
رجب اقترب وقمر شهر النصوف
بعدها ليلة تمام المكسب تلوح..
لك الحمد راحم هادي اهل الكهف
ارحمنا واقبل سر ما جرى القلم واللوح
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