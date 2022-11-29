شعر/ لا تخبروني هل جاء اليماني..!

هشام عبد القادر ||
....خبروني عن عقيدتكم في الإنتظار
الدين والرسالة بمدى الأزماني..
تحكي عن الموعود حامل ذي الفقار..
بشارة اليماني تخبركم المعاني..
....قريب الفرج والفتح والإنتصار...
فكل منتظر ممهد من جد عدناني.
نالهم الأجر والثواب هم الأنصار..
اليماني يهدي بالحجة والبياني..
رآية التوحيد دليله موحد بإختصار..
يقول هذا الحق ويشكر بإحساني..
كل سابق منتظر هو ممهد بإقتدار..
الفضل لسعي ساعي مؤمن بالأزماني
فكل ساعي مسجل بصحيفة الإختبار.
من يطوف حول البيعة بالركن اليماني
من حاج ساعي ملبي بثوب الإحتضار
هتاف جبريل يقول هذا إمام الزماني..
واليماني يهدي إليه وهذا رمز الإختيار
صيحة من السماء ودليل ..بالثواني..
الحق مع القائم علمه بيان وإعتبار..
عليه سورة السجدة والكساء اليماني
دليل واضح وجبريل فاز وخط البشار.
يا آهل العالم من تحت الكساء اليماني
حطة الأمان والخير تغفر بهم الكبار..
والختم نصلي على آهل العلم والمعاني
علمهم بكل ما كان ويكون وبما يدار..
ألواح طينية، الكساء اليماني، هشام عبد القادر
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