صوت المنادي ينادي...
. ......................ألا هل من ناصر
فأجاب المغيث البادي.
................ لبيك أنا الغائب الحاضر
جاء من اليمن حادي ..
...................فردا فردا بالروح خاطر
ترددت اصوات المنادي ..
................تنتظر جوانب بيت ساتر..
جاء من الشام ابو هادي..
............ جاء من المشرق روح قادر.
واهتزت بغداد بحفر جوادي..
..............لبيك لبيك ألا هل من ناصر.
والتقاء الجمعان بالسعادي..
..............بوابة الفتح باب كاسر
حصار السبعين عدت رمادي..
........... جائت غبار اعصار حاسر.
اليوم اليوم نسمع صوت المنادي.
.......... طف الطفوف شئ نادر..
.طفوف الطف نحس الاعادي
..............ادمى إعداد قرار صادر
لاح صوت بارق المنادي....
............ فوات الأوان منية الخواطر
الجمعت واحجمت فوه المعادي..
........ حجة الأمس واليوم قاهر..
بعد تلك الأيام خبئ السوادي...
...... ...جائت البيض محمرة الزواهر
شتاء وصيف وربيع غادي..
.......... ريح الرياح تسقي فيهم ماهر..
أيام معلومات ايقضت رقادي..
.......... هبت نسيم أحيت كل ناظر..
سريع الغوث يشير لرمز بادي.
.....يوم الأمس عدى واليوم باهر.
بهتنا من تعدى بحجة هادي..
......... وجاء مهدي صفد الناشر...
من يسمع شبيه عين صادي..
.........صدق الوعد جاء صوت هادر.
عادت الأيام تثبت الأحفادي
......... وأتى الأمر بشعاع كاسر..
تحطمت قيود الأعادي...
...........ويوم مشرق تنجلي للمناصر
يلتقي حظ السعد بالسعادي..
....... يفوز من لبى نداء الناصر.
هشام عبد القادر..
11/11/2022
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