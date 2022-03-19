قصيدة:  إمام العصر

مالك العظماوي ||
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إمامُ العصـــرِ والأزمانِ مـــــولانا
متــى نلقــاكَ يا عــــدلاً وتلقـــانا
نتــــوق اليـــكَ كالأيتــامِ تنتظــرُ
كمن يطعــمْ جياعَ القــومِ رغفانا
شـــوقاً نذوبُ إلـى لقياك نبتهـــلُ
لله يرحــم فيــك أطفالاً ورضعانا
ولْهى القلوبُ ولهفُ الشوقِ يقتلها
شـــيباً للقيـــــاكَ أعــددنا وشــبّانا
متى الظهـــورُ فالدنيا قـدِ آمتلأت
ظلماً وجـــوراً وتعـذيباً وأحـــزانا
وحبكمْ أمسى تهمــةً قــد أُلصقت
فينا وقــدْ أكثــرَ الأعـــداءُ قتلانا
على الجمـرِ هانَ القبضُ في يدنا
من قابضِ الدينِ جمـراتٍ ونيرانا
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ليلة النصف من شعبان المعظم
١٤٤٣ هـ
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