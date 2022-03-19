إرجوزة الحكيم "سنيجر" العمارية..! 

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اياد الامارة || المرحوم سنيجر عامر الزهيري (١٨٠٠- ١٨٧١)ميلادي، هو: سنيجر بن عامر بن ناصر بن عزيز بن عبد الاحد بن سبتي بن معن بن زهرون الذي يعتبر من علماء زمانه حكيم وفيلسوف، يجيد اللغة العربية، المندائية (الآرامية) ويقال الفارسية ولغات أخرى تعلمها من إختلاطه مع قوميات مختلفة. قرأ الكتب السماوية جميعها وتفاسيرها كما قرأ في تاريخ الأديان وفقهها وأحوالها، وقرأ كثيرا عن التصوف عند مختلف الأديان والطرق الصوفية ومناشأها وأحوالها. سنيجر مندائي موحد يعتقد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبنبوة يحيى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ولد رحمه الله وتوفي في مدينة العمارة ولم يعقب إلا بنتا واحدة قيل أنها من المتعلمات وقد برعت في الخط حتى نقلت بخط يدها الكثير من المخطوطات النادرة. ارجوزته هذه من الروائع التي يقول فيها بظهور إمامنا الحجة بن الحسن عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف. (الإرجوزة) 1. يقول الفتى المسمى (أسنيجر) -- وقولي جواهر من در البحاره 2. قولا معرب مافيه نقيصه ------------- كتبته بطرس تبدع أدواره 3. نبدي مثل للطيبين عمده -----------ديث موزون ملفوظه أشعاره 4. قولا منظم من قلبي مخفى -------------- مبين عند ذلك بالجهاره 5. تصاريف الوقت عسرت علينه --------- وهذا الوعد بالافلاك داره 6. أخبركم خبر يصعب عليكم ------------ نظمته عن علم وعن خباره 7. أخبركم أنا يا(داي)"1" عاجل ------------- يضعف دينكم في آخر داره 8. يضعف دينكم في حكم(عيسى) ---- وكلها تصير في حكمه نصاره 9. ويجيكم زمن يكفينه الله شره ------------ بيه الجار ما يأمن بجاره 10. ويفرح بيه لو طاح أبنقيصه ---------- ووده يرحله من وسط داره 11. وإبن العم يغيض لآبن عمه ------------- يفرح بيه لو طاح بخساره 12. والخوان لو ناموا يتحالفون ------ويحطون بينهم عهد الله جهاره 13. ولا ولد يصفه لآمه وأبوه -------------- تتشابه أصغاره أعله أكباره 14. وتلكه لمة الآجواد قلت --------------- وكل جارصار يتحايل بجاره 15. وماتلكه واحد ينادي بالصحيح -----وجمع الآجواد مامنهم أخباره 16. ويجينه دور بلا مهر نمهر ----------------- سفاح المهر بالوقت داره 17. وبدورنه كم من عجايب رأينه --- ويضيك الدهر بين سنون عشاره 18. ويظهر شئ بالآرض دوم يمشي ------- يأخذ خبر ويجيب الأخباره 19. وتظهر سفينه مصنوعه من خشب - وأتطير بالهوىمثل الطير طاره 20. وتظهر سفينه أسمها المركب -------------- وما تمشي بالبحر الا بناره 21. ويمشي بليه قلاع ولاشراع ------------- يجينه بلا وعديه ولا قداره 22. ويظهر شئ مصنوع من الخشب -------- تعجب بلحنه ويغني جهاره 23. وتظهر نجم بالجنوب أبظهابهه --------- لها ذيل مجرورآ جرة ذوابهه 24. وتظهر بالسمه نجمه عجيبه -------------- لها ذيل بلونها"2" وراها حراره 25. ومن مصر يجينه حاكم خارجي -------- ويذبحنا بحد سيفه جهاره 26. ويحكم حكم بالوقت عسفآ --------- ويخلي الدمه فوك الارض جاره 27. ويتشبه بأسم عيسى(مشيهه) ------------- ويواطيها بلا وعد وقداره 28. وأربعين عاما(عيسى) حاكم علينه ------ وكل البلد يغدي منه نصاره 29. وما بين العراق وبين كرخه"3" --------------- تسيل الدمه لرسوغ المهاره 30. وما بين الكرختين تصير ذبحه ------------- من الفجر الى تالي النهاره 31. وتقيم الحرب سبعة كوامل ----------------- وتهتز الارض وأبليس داره 32. والزحف كل يوم وكل ساعه ------- وتسيل الدمه مثل سيل الأمطاره 33. وبعدها تنتهي محنه جبيره --------------- وتنطفي ناره بلمح الأبصاره 34. ونأمل بالسلم والكون يبطل ---------------- ولكن فالنا يخيب بخساره 35. حيث تجينه من بني أصفر عساكر"4" ----- وعلى شط الفرات تصير غاره 36. ويأتي من الغرب قوم أواغد --------------------- كلهم كفار وأكبر كفاره 37. مبحرين بعدد الفين خشبه -------------- ومثلها الفين تحميهم بالبحاره 38. ويخربون الأرض شرقا وغربآ ------------- ونخسر بالحرب ياما خساره 39. وتخرب أرض بابل من منابتها ------------ وتغدي ديارها سود الحجاره 40. ويخرب أرض واسط وبغداد خلفه ---------- وشط النيل ما تلكه خباره 41. أيا ويل البصيرة"5" ثم يا ويل أهلها ------------ تدخلها بدو تدمرها دماره 42. ويبقى قليل من بعض الخيارى ---- ولا يبقى نفر عاد من يعطي أخباره 43. ويعم القحط في بلد بابل"6" ----------------- ويصير الخبز في لون الغباره 44. ويقل(الأبيضين)"7" بكل منزل --------------- وحتى الملح من أيران طاره 45. وبعدها يظهر صراف ظاهر"8" ----------------- ويصره كل مايات الأهواره 46. ولا نهرسيحون لهم يروى ---------------------- ولا دجله والفرات القهاره 47. ولا مايات من(ماري) تثينه --------------------- ولا بركه زرع بيهن غزاره 48. واليزرع فلا فوكه مزيده -------------------- صاع أبصاع بالقمصي قداره 49. (ويفقع)(قرقدان) أبيض ثم أحمر --------- ويغدي الذبح ما بين الكفاره"9" 50. ثم يدورون أبنوبتهم علينه ------------ وايظلوا من بعدنا يذكون المراره 51. ويكولون لو متنه بدور أجدودنا ----------- ولاضكنا هالعذاب وهالقهاره 52. ومن (المنده) يظل سبعون واحد ---------- أعيون امكسره ويطيح داره 53. وأهل النظافه يا ويل حالهم -------------- عد أهل الهشوخه كلهم يساره 54. يكرهون الدين وأسم (هيي) ---------------- وهمه لازم يذوكون المراره 55. وأول ما يدور الظلم بينه ------------------ ونغدي بالحزن ما منها فراره 56. وثاني الوعد كل واحد بقريه ------------- ذليلين ومن بعد صغر صغاره 57. وثالث كالذبايح بيد بايع ---------------------- ولا ناصر يقينه ذل اليساره 58. ورابع ما ندوس الأرض يمهم -------- ومثل ( الكوريه) يذب النا حجاره 59. وخامس كل صباح أنه نحيب -------------- ودمع العين عالوجنه غزاره 60. وسادس من ظلمهم أتصير(جرفل) --- ويبقى قليل من بعض الخياره 61. وسابع يظهر الدجال مسرع ------------------- ويواطيها كلها بر وبحاره 62. وتأتي من بني أصفر عساكر --------------- ومثل جراد البر الها أنتشاره 63. ويأتي قوم من بني أصفر ------------- مثل دود الثرث وهم كفر الكفاره 64. ويقول لنا أدخلوا ديننا ------------------ دين المسيح بن مريم أبه وهبه 65. ويقولون لنا أكلو الخنزير معنا --------- وأكلو(رقوق) الما تحل بكتابهه 66. ويقول لنا أعطونا من نساكم -------ونعطيكم من نسانا ويغدي نسابهه 67. وين ما شافو(اثه)أنهرتيه أيلغطونها -- وأهلها وقوفا والعين تجري سكابهه 68. يحامون على(الشرشي)ولاهو بهين ---- يجاسون المنايا أبشده (ماجرابهه) 69. يدعون على أرواحهم ياداي كل صبح ومسه --- ياريت لاكان صرنه أبعذابهه 70. شئ يطيعون وشئ تضرب الفلا -------------------أبهيمه بعيدهوأرض خرابهه 71. لو عند غيري هالمثايل تخفف ------------------- ساج بالوديان وأسكن خرابهه 72. وين أسكندر أذا القرنين وأين عميره ---------- وين ملك كسرى وين هارون الرشيد 73. وين ملك أفلاطون قصرت بابهه -------------- وأحنه بأخس عيشه وأنموت أبفقرنا 74. وين ملك سليمان بن داوود أسمه وخاتمه ----- قعد على الابساط ورفع هوابهه 75. أذا جا المحتم يا غرورا أمالك ------------- ترى الموت أسرع من لمعة سحابهه 76. ويظهر آجوج ماجوج شرقا --------------- طوله شبر وعرضه فتاره 77. ومن بعد آجوج تظهر عساكرها نثايا -------- وتحكم فوك التخت بين ( الجهاره) 78. وتظهر عساكر من مريم ------------------ كلها نثايه وما بيها ذكاره 79. وتظهر عساكر سلطانهم حرمه ----------- مذكور عدنه تصير الها أخباره 80. وتأمر بالحكم عشرين عاما ------------ وتجلس على التخت بين الوزاره 81. وبعدها تحكم الشيخه ام لحيه ----------- وعسكرها نسه كلهن جهاره 82. وتهلك ذا النسه هلكآ فرد ساعه ----------- ويفقدون الأرض من مطلعها الى مغابهه 83. ويظهر مشيهه بأسم عيسى ------------- ويدمر هالبلد شر الدماره 84. ويظهر المهدى من بعد مده ------------- يقوم أبأمر من ماري القهاره 85. ويظهر أبثاهيل بصيوان من ذهب --------- ولا يجد للداي أي أخباره 86. ويصول صولتين يا نعم صولته ---------- ويخفي الزوال من عج الغباره 87. ويهب ارياح صرصر من حد غرابهه ------ أبيوم جمعه أبشهر عاشور تغدي الدنيا خرابهه 88. ويواطي الجبال وتندرج السم ------- ويصير الزوال في فتر وشباره 89. وكل مله عليها نبي يظهر -------------- والكل تقوم أحياء بقدرة قداره 90. وأهل الخير يأتيهم الخير --------------- وأهل الشر تأتيهم شراره 91. وتنزل خمرتنه من بيت هيي ------------- بزيوه ونهوره وتغدي نهاره 92. ونعيش بسعد عيشه رغيده ------------ ولا تبقى هطايي ولا نصاره 93. ويصير الداي بزيوه ونهوره ------------ ومشبه هاخ برصوفه ورب ديقاره 94. ولا واحد تشوفه من غير جنسك --------- وتصير الداي كلها بعز ويساره 95. أيها الناس لاتعاصون ربكم ------------ امامكم نار ساعره وعذابهه 96. شوفوا كيف خلقكم وكيف يميتكم ------- وشوفوا أشخالق في سحابهه 97.هذا ما بان عندي في كتابي ------------- مؤكد مؤرخ منقط باليساره 98. ومن بعد الصلاة أعله النبوه ------------ ما طلعت شمس والنجم ساره "1" الداي: هم الصابئة المندائيون (الموحدون) الذين يؤمنون بوحدانية الله تبارك وتعالى وهم ليسوا صابئة حران الذين يعبدون الشمس والكواكب، وصبا غير مشتق من معنى كفر، بل من الكلمة المندائية (الآرامية) بمعنى ارتمس في الماء (غطس) كاملا وذلك من شعائر المندائيين. والشاعر في هذه القصيدة يوجهه خطابه للصابئة المندائيين بهذا الدليل المباشر وبما احتوته (الإرجوزة) من كلمات وطلاسم إختص بها المندائيون فقط. "2" نجمة أم ذويل، منقولة في أساطيرنا الشعبية وهي مذنب هالي .. "3" الحرب العراقية الإيرانية. "4" حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١. "5" هل هي البصرة؟ وهل هذا هو خراب البصرة الثاني؟ "6" الحصار الإقتصادي. "7" الابيضين لعله يشير إلى دقيقي القمح والشعير، ولا يريد بهما الملح والسكر لأنه يذكر الملح بعدهما. "8" جريمة تجفيف الأهوار. "9" حرب الكفار! (للحديث بقية) إياد الإمارة ١٩ آذار ٢٠٢٢