الشعر

شعر/ لماذا انتصرنا؟


  د. حسين القاصد || ............... لماذا رجعت من الحرب حيّا ؟ وكل الرجال تموت هناك؟  فهل عدت حياً لكي يذبحوك لسلطانهم  وكي يرجموك بشيطانهم  وكان على الحرب أن تستمر ولا تنتهي ولا ننتصر فكم كان حلواً مذاق الرصاص وكنا أخيوين نمشي معاً ونرنو  لكل بيان جديد  ونصر جديد ونبكي جميعاً أخانا الشهيد ولا نسأل الموت كيف اجتباه.. يقال:  العراق لهذا ارتجاه.. من الحشد كان؟  محالٌ..   أخاف عليه رصاص الشتائم..  من الجيش كان؟ محالٌ..   أخاف عليه ازدهار البهائم  أمن شرطةٍ أم  من جميع الجحافل؟  أخيوين كنا جميعا نقاتل وحين انتصرنا شتمنا الشهيد.. ذبحنا المقاتل! رمينا تصاويره بالحجارة  وفي ذروة الليل غلنا الإنارة  ...  وبعدُ...؟  رقصنا كثيرا  نسيناه جدا  وعدنا لأصنامنا البائتة  نصفق للحظة الخافتة  لماذا تموت الحروب؟  لماذا.. وهنّ بنات الجنوب!  بنات القصب..  فما نفع فجر؟  وما نفع نصر؟  وبعدُ.. يهيمن  كلب الغروب؟  وينبح في شاحبات الدروب لماذا انتصرنا..  أخيوين كنا  نهيء للحرب  أبناءنا لكي تنطفي فأين هي الحرب.. كيف اختفت؟  نعاني من الموت منذ انتهت  لماذا انتصرنا..  وصورة من تلك فوق الجدار؟  ستصبح  طاولةً للقمار  ولكن.. شهيد!!  وما شأننا نحن.. ماذا يريد؟  ليذهب للحرب.. أو فليمت.  لقد مات..  لا..  فهذه التصاوير تشرحُ صوته  وهذه الملامح تقتل موته  لذا فلنمزق هذه الصور  ونرقص.. هيا..  من أين جاء..؟ أتى من أول النخل من  جمرة الطين أو من ضحكة الحقل وأين كان..؟ لدى التفكير  خبأه في أعين الشمس كي ينساب كالكحل الشمس تبكي إذن؟ بل بللت فمها بكحلها كي يصير الفجر كالليل هل مات؟ كلا ولكن طار عن غدنا قال اذكروني كثيرا في الغد الطفل ثم احرسوه من الصبيان ليس له أن يبتلى دائما في ( جرة الحبل)  إذن فليمت..   لماذا أتى.. فكل الرجال تموت هناك  وكان على الحرب أن تستمر..  وأن لا يعود لأبنائه  وما كان للحرب أن تنتهي لترمي الظلام بلألائه  وهذي التصاوير تدمي الفراغ  وتشرح تأويل أشلائه  فمن أين جاء وكم قد مكث؟  لماذا انتصرنا.. نريد العبث خذوه ادفنوه.. سنرقص جدا جوار الجدث!
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