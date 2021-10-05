شعر/ إصمت أسىً..وانطق أذىً

د. حسين القاصد ||
إصمت أسىً..وانطق أذىً
واذهب سدى
يا كل صوت الآه لا تكن الصدى
إحمل رمادك للمجامر قل لها
بدخان أهلي قد حملتك موقدا
خذ حفنة الأطفال
وانثرهم على كتب تباع
وانت تمرح بالندى
خذ ثوب أمي..
دمعتين بخدها
خذ بابنا الشرقيّ باباً موصدا
واحمل فراتك من جفاف عروقه
واذرف حسينك فوق ناصية العدا
وخذ العراق ممزقا شريانه
عد بالعراق على العراق موحدا!!
صافحتني؟
دع لي يدي..
أحتاجها
كي..حين فقدك.. لست مفتقدا يدا
ماذا ستربح من حطام بلادنا
فوق الرفوف
على الدموع مشيدا
لرياض أطفال العراق
مداخنٌ لرياض وجهتك العقيمة تفتدى
ماذا ستقرأ عن شظايا ضحكةٍ
وئدت؟
فهل تشدو قصيداً أسودا؟
أتحج للبلد الحرام وتترك البلد الحلال على الحرام مبددا؟
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