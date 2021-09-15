الشعر

شعر/ زلزلْ فعاشوراء حشدُ


 

د. حسين القاصد ||

 

هم يختفون وانت تبدو

زلزلْ لأن النصر قرآنُ العراق وأنت ( حمْدُ)

زلزلْ فديتك .. ليس بعد الحشد يا (مهيوب ) بعدُ

يا أيها الحشد الحسين، همُ الرعاع وأنت مجدُ

زلزل .. لأن الارض غنت للوصال وأنت وعد

زلزل فعاشوراء حشد،والحزن مفخرةٌ وودُّ

......

إذا زلزل الحشد زلزالها،فإن عراقك أوحى لها

وان البلاد تتوق اليه وتشكو العذاب الذي طالها

وان السبايا تريد الخلاص وتنشد للحشد آمالها

فقل للذين اباحوا العراق سندمي الصحارى وانذالها

لأن الفرات الذي ما يزال يعيد الطفوف وأجيالها

وان الحسين بريدٌ نبيٌ   يعيد الى النفس اجلالها

فزلزل فداؤك دمع النخيل اذا سعفةٌ مارقُ غالها 

....

 

زلزلْ فسيل العهر خاب، وأنت وحدك، أنت سدُّ

لا دمعَ هذا العام، عاشوراؤنا عيدٌ مُعَدُّ

هو حشد عاشوراء في الارض السبية إذ تُرَدُّ

حتى اذا لاذ العراق بساعديك وأنت صدُّ

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