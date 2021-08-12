شعر/ بعنوان به وبها البهاء

هشام عبد القادر ||
بسم الله اجهربه وبها
ابدع بالسر بلا ونعم
لا اله الا هو الاعظم
واشهد برسوله نعم
يا واحد الجمع به وبها
كلمات اربع خلق العدم
صفر لا شئ واحد شئ
بسم الله بقرانه القسم
مكنون البسملة الإحسان
والحسنان فيها هداة الامم
به وبها الحي وبها الرحمن
ويا امة الله فاتحة النعم.
سبحان من جعل سين بينها
بيان الباء وميم مجدها للأمم
با اولها وهاء اخرها والسر ها
التي لا نهاية لها عظيمها اعظم
يا اليا علي اداة النداء سرها
منظومة الاعداد كلها حسم ..
والحمد لله واجد وجودها
يا بارئ النفوس كلها من العدم
والصلاة سيدنا محمد ختامها
اله الكرام تنير القلوب من الظلم
العقل رسول والعرش خزن علمها
والقلب وزير وصي و ن والقلم
والروح تسري وتعرج من كعبتها
سر الفؤاد نفحة وريحانة سرها
من جوهرة مكنونة ذات معراجها
بها تسري روح طابت من شجرتها
من ارض طيبة القلب وسماها
سدرة الوصول بين قوسينهاعلم
يا كرب لا ويا قدس وطيبتها
ومكة وقم والبقيع والنجف الم
تشرح لها كل النفوس وتطيب بها
يا خمسة الاخماس وجوهرتها
جمع الاحاد واساس الاسس قلم
ولوح الالواح ماجرى نورنور ها
مشكاة السموات والارض اتمم
نعمة الوجود والتكوين ولايتها
يا سر الاولياء والرسل وصراطهم
هوت اليك الارواح لتفنا وتبقى
حي ابدي بخاتم بقية اخر الامم..
يا صيحة الحق صيحي به وبها
وارفقي اراوح امنت بالجامع بهم
والحمد لله تمت النعمة واكتملت
ودين الإسلام خير لمن اغتنم
والصلاة على سيداسياد ساداتنا
محمدي الوجود وآله خير الامم
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