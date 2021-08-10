شعر/ عاشوا وراءك مُرّ عاشورائك..!

التعليقات

مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ... الموضوع :

وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا

رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ... الموضوع :

مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب

هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ... الموضوع :

في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر

رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ... الموضوع :

واجد الوجود واجد الصفر والواحد

رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ... الموضوع :

واجد الوجود واجد الصفر والواحد

حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ... الموضوع :

الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه

رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ... الموضوع :

شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!

رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ... الموضوع :

حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!

رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ... الموضوع :

مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا