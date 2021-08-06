القدس في حزن وفراق.. 

هشام عبد القادر.
القدس معراج الرسول
يشكوا بحزن الم الفراق
ينادي اين ابناء البتول
اين العرب تذكر البراق
انا القدس مهبط النزول
انا القدس طال الإحتراق
هل من مجيب للوصول
لفك اسري هل من سباق
انا القدس ومكة بيد سلول
انا القدس يا حسين العراق
يا مكة يا مدينة الرسول
اسف اليوم كلنا بلا حقوق
لا حرية لا شعبية لا حلول
اين قاسم سليماني والفيلق
اين ابو مهدي المهندس يقول
اين روح الله الخميني يسوق
الينا الارواح تهب بها نجول
انا القدس انا مكة والعراق
انا اليمن وايران كلنا اشتياق
لمظهر العدل وللظلم افول
يا حسيناه يا ثورة العشاق
اليوم كلنا في كربلاء نحول
ندائنا قم يا عباس العراق
ويا سيف علي الكرار به نصول
وحدة الإسلام والاحرار انسياق
نحو تحرير المقدسات كالسيول.
والحمد لله رب العالمين
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