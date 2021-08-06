الشعر

القدس في حزن وفراق.. 


 

 

هشام عبد القادر. 

 

القدس معراج الرسول

 

يشكوا بحزن الم الفراق 

 

ينادي اين ابناء البتول

 

اين العرب تذكر البراق

 

انا القدس مهبط النزول

 

انا القدس طال الإحتراق

 

هل من مجيب للوصول

 

لفك اسري هل من سباق

 

انا القدس ومكة بيد سلول

 

انا القدس يا حسين العراق

 

يا مكة يا مدينة الرسول

 

اسف اليوم كلنا بلا حقوق

 

لا حرية لا شعبية لا حلول

 

اين قاسم سليماني والفيلق

 

اين ابو مهدي المهندس يقول

 

اين روح الله الخميني يسوق

 

الينا الارواح تهب بها نجول 

 

انا القدس انا مكة والعراق

 

انا اليمن وايران كلنا اشتياق

 

لمظهر العدل وللظلم افول

 

يا حسيناه يا ثورة العشاق

 

اليوم كلنا في كربلاء نحول

 

ندائنا قم يا عباس العراق

 

ويا سيف علي الكرار به نصول

 

وحدة الإسلام والاحرار انسياق

 

نحو تحرير المقدسات كالسيول.

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القدس في حزن وفراق.. 
شعر/ يا رب قلبي
*لحظة خشوع في مقامه البهيّ في رحاب النجف الأشرف*
شعر/ باق ٍ اغنيك جُرحا ً
شعر/ كان يا ماكان ...
أيها الغائب المنتظر..!
انا لا أريد العيد
شعر/ رسالة الى سيدي الحسين ..
(شِعْر) مِنْ أين جئتم! فالعراقُ لآلئٌ
كاظم الحجاج
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك