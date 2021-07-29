الشعر

شعر/ يا رب قلبي


 

د. حسين القاصد ||

 

مني وحولي دائماً ولديّا

                             ليس اعتباطاً أن تكون علِيّا

مني إذا جُرِحَ الضياء بعتمةٍ

                                 أسرجتُ قلبي من سناك بهيّا

 

يا ربّ قلبي.. كن لقلبي قلبَه

                                   كي أجمع القلبين في رئتيّا

بل يا صديقي.. يا حبيب قصائدي

                                  عطش القصائد كي تكون رويّا

 

يا أنت من قبل  الغدير وبعده..

                                 لتظل وحدك عيدنا الأبديا

عيدٌ من الصدق النقي.. تحبه

                                أحزاننا.. في العالمين وفيّا

 

في كل عامٍ أنت رب مشاعري

                               تعلو.. إلى ماذا تروم؟ علِيا

العرش عرشك في الفؤاد وقدسه

                              إن الإله قد اجتباك سَميّا

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