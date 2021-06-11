إني ابن الملحة..!

الى أبطالنا في ذكرى الفتوى المباركة
د. حسين القاصد ||
إني ابنُ (ملحةَ) و (العمارةُ) بصرتي
والناصرية طينتي وقضيتي
كوفاي تنزف كربلاءَ حسينِها
وأنا من العباسِ أغرف غيرتي
أمي التي كم تحرث التنور جمراً كي يجود بناره وبخبزتي
إني ابن (ملحةِ) دمعة الهور الأنين ، ابن الچوادر .. إبن أول (ثورةِ)
إبن السماوة من شذا فنجانها
أسستُ آلاءَ المذاق لقهوتي
أنا ها أنا تنساب ديوانيتي
كي تستتب مع المعاني جملتي
الكوت سدةُ هاجسي كي استمر مع المياه إلى المياه لحلّتي
وانا الحدود جميعها ، ولذا أنا
رب العراقين الفرات ودجلةِ
حسين القاصد
الأحد 24 /11/2019
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