شعر/ مضى ...

التعليقات

محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ... الموضوع :

الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها

زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ... الموضوع :

تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!

أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ... الموضوع :

الامام الخميني يغير بالعالم

كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ... الموضوع :

الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها

محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ... الموضوع :

من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!

ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ... الموضوع :

التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!

زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ... الموضوع :

الحشد يشرفك

مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ... الموضوع :

شكوى إلى مديرية مرور بغداد

زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ... الموضوع :

الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!