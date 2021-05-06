شعر/ في يَوم قدسها لفلسطين أقول

* د. إسماعيل النجار ||
يا فلسطين....
لقد وُلِدنا راشدين،
يا فلسطين....
لقد نشَأنا كالرياح عاصفين،
كُلُ ما فينا ينادي،
الموتُ الموتْ للظالِمين،
القُدس فينا تنامُ وتستفيق،
وذكرها الدائم رفيق،
نُعِدُّ أنفسنا فِداها،
ونخبرُها بأننا قادمين،
جُرحي له سبعون عام مفتوحٌ
ولم يَلتَئِم يا فلسطين
ولي منذُ ولادَتي صولاتٌ وجولاتٌ لَآ تستكين
جُرحي... له سبعون عاماً وقَيح الخيانة العربية تسكنهُ
إلى حين؟
ياآآ فلسطين
ولكن... سيأتي نصرُ الله بالفتح المبين
لا تهجعي يا عروس العرب
ويا عروس العواصم يا قدس المسلمين
على تخومَكِ يُرابطُ أبناءَ الحسين منتظرين
أن يرفعَ سيد المقاومه سُبابَتهُ ونبدأ زاحفين.
✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت
6/5/2021
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