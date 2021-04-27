شعر/ جروح الهديل..!

التعليقات

محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ... الموضوع :

بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير

حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ... الموضوع :

رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر

رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ... الموضوع :

طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.

حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ... الموضوع :

بريمر مؤسس الفساد في العراق

عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ... الموضوع :

سعدي يوسف اليساري التائه

زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ... الموضوع :

بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي

زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ... الموضوع :

النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!

زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ... الموضوع :

‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.

منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ... الموضوع :

بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة