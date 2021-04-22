شعر / ثأر جمالٌ 

د. حسين القاصد ||
ثأر جمالٌ صائنٌ مضمونه
فهوت دماه وحطمت ديمونه
نم في سطوعك شيبةً وضاءةً
للثأر نارٌ تستفز شجونه
النار نارك يا مطار كأنها
عادت عليهم ذلةً، أيقونه
لن يهدأ العباس فينا كلما
سكب الحسين على الفرات عيونه
اي يا لثارات العراق ونخله
هذا القصاص بناره المحزونه؟
ثأرٌ عليٌ خيبريٌ باسلٌ
ذوقوا مرارته فهل تدرونه
تدرون ما معنى علي العالمين
وكم تبنى موعداً ليصونه
يوم من التاريخ سوف نزفه
لزماننا كي يستعيد شؤونه
الخميس ٢٢ / نيسان / ٢٠٢١
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