هل يستطيع وزير الثقافة إلغاء "المربد" اكبر وأعرق مناسبة ثقافية عراقية؟!

متابعة ـ د.حسين القاصد||

تناهت تصريحات لوزير الثقافة عدها كثير من الأداء والشعراء، أنها تصريحات لا مسؤولة وتصب في خدمة عملية تجهيل العراقيين، ومحو وطنس ثقافتهم وأرثهم التاريخي..

التصريحات تفيد بنية الوزارة التخلي عن المساهمة في إقامة مهرجان المربد الشعري الذي يقام سنويا في البصرة، والذبي يعد علامة باروة في مسيرة الثقافة العراقية وسوق عكاظ العصر الحديث..

التصريحات اثارت ردود أفعال غاضبة ومستهجنة ننقل بعضها هنا :

أعلن اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، التحضير لإقامة مهرجان المربد بالتزامن مع معرض البصرة الدولي للكتاب، في شهر شباط المقبل، مبدياً استغرابه من حديث لوزير الثقافة بخصوص المهرجان.

وقال رئيس الاتحاد سلمان القاصد "مهرجان المربد لن يتحول إلى بوق للسلطة، ويعود تأريخه إلى مئات السنين والآن تحول إلى ملتقى للثقافات وتلاقح الأفكار بين مختلف الشعوب العربية التي تحضر فيه، وسوف نقيم المهرجان بدعم الوزارة أو بدونها"، مبيناً أن "التحضيرات جارية لإقامة المهرجان في الثامن عشر إلى الرابع والعشرين من شهر شباط المقبل تزامناً مع معرض البصرة الدولي للكتاب".

وأضاف سلمان، "نستغرب من كلام وزير الثقافة الذي تحدث بمعيار شخصي للأسف، فهو لم يكن مدعواً للمهرجان في السنوات العشرة السابقة، وحجز الوزارة المخصصات المالية لمهرجان المربد ومشروع إكمال دار الأوبرا في البصرة، وأيضاً إلغاء كتاب رئيس الوزراء الخاص بتوزيع قطع الأراضي للكتاب، ولا نعرف ماهي الأسباب".

وكان وزير الثقافة حسن ناظم اعتبر، أمس الأول الاثنين (4 كانون الثاني 2021)، أن "مهرجان المربد في البصرة فقد أهميته بعد 2003، ويجب أن يكون هناك بديلاً عنه"، مشيراً إلى رفضه "عقد مؤتمرات للقاء الباحثين والشعراء والأدباء دون تحقيق إنجاز".

· أدباءَ البصرةِ- قالوا في بيان:

ليعلمْ من لا يعلم -وخاصةً من تسنمَ مواقعَ الرياسة في المؤسسة الثقافية الحكومية- إنَّ زمنَ تسييسِ المهرجاناتِ والتحكم بها قد ولَّى من غير رجعة، فالأدبُ هو الحريةُ وهو اللا انتماء؛ ومهرجانُ المربد هو وجهُ البصرةِ ونافذتها الوحيدة المطلة على الجمال في زمنٍ سرقتْ فيه حكوماتُ الصدفةِ والأزماتِ كلَّ شيء من البصرة: حريتَها، مدنيتَها، قوتَ أهلِها، جمالَ عمرانِها وأنهارها؛ فسووها خربةً يعيثُ بها المسؤولون فسادًا وتقتلُ عصاباتُهم أبناءها إن استوجبَ الحفاظُ على كراسيهم ذلك، حتى يأتي وزيرٌ في حكومةٍ وُلِدتْ مشوهةً يريد أن يسلبَ البصرةَ آخرَ معاني الجمال فيها، ويطفئ نافذتها الوحيدة، وأعني مربدَ البصرة وملتقى الشعر والشعراء فيها، وهو بهذا يُعيدُ أو يحاولُ إعادةَ الفكر الإقصائي الذي مارسه قبله البعثُ المقبور، مستغِلًا تسلطه على وزارة الثقافة التي لم نرَ فيها شيئًا يدل على الثقافةٍ منذ توليه المنصب.

نُعلِنُها نحنُ أدباءَ البصرةِ- كما ندعو أدباءَ باقي عراقِنا الحبيب أن يكونوا معنا- نُعلِنُ شجبنا وإدانتنا لِما تفوَّه به "وزيرُ ثقافةٍ" في حكومةِ صدفةٍ وسهوٍ، وهو يحاول إطفاء نور المربد، وليعلم الوزير -إنْ كان جاهلًا ويبدو كذلك- إنَّ وزارة الثقافة كانت آخر المعنيين بالمربد وأقل الداعمين له -باستثناء وزير واحدٍ للإنصاف- فجميعنا يعلم أنَّ أغلبَ تمويلِ المربدِ من حكومة البصرة المحلية وشركات نفطها وموانئها وناقلات النفط فيها، وهو دعم نرفعُ لهم القبعات عليه، وإن كنَّا نطمح للأكثر بما يليق بالمربد كونه مهرجانًا عالميًا لا يقل شأنًا عن مهرجان (سيت) الشعري في فرنسا أو مهرجان كولمبيا العالمي الذي صار الوجه الثقافي لمدينة (مديين) بعد أن كانت مدينة الجريمة المنظَّمة وتجارة المخدرات. وإننا -أدباءَ البصرةِ: اتحادًا و منتدياتٍ وبيتَ الشعر فيها- قادرون على إدارة المربد حتى حينما يرفع الجميع أيدي المساعدة والدعم، وسنتجاوز أخطاءَنا إنْ كانت ثمة أخطاء تنظيمية غير مقصودة فرضَتْها أسبابٌ عديدةٌ لا نريد الخوض فيها الآن.

باقٍ هو المربد وأعمارُ المستوزرين قصارٌ، سيزولون -كما زال البعث- ويبقى المربدُ واحةَ القاصدين ومحط رحال الطالبين العذوبةَ والكلمةَ الحرة.

· بيت الشعر في البصرة

· منتدى ٱلِمْدَيْنة الثقافي

· المربد الشعري ..تأريخ مدينة

أرتبط اسم البصرة بالمربد ..ما ان تذكر البصرة حتئ يذكر المربد معها ..تأريخ طويل من العطاء والتميز…

اعتاد البصريون ويشاركهم كلالمعنين بالثقافة والشعر اقامة مهرجان المربد الشعري وتفتح البصرة ذراعيها كل عام لتستقبل الضيوف الذين يأتون للمربد من كل بقاع الدنيا للمشاركة والاستماع الئ شعراءه الذين قصدوه بمحبة وهكذا اعتاد البصريون علئ اقامة هذا الكرنفال الثقافي في موعده .

غير أننا بتنا نسمع اصواتنا من هنا وهناك تدعو الئ الغاء المربد والبحث عن البديل….. اي بديل هذا ..فالبصرة هي ام الثقافة والشعر تصر علئ بقاءه وأقامته رغم محاولات البعض من حرمان البصرة من مربدها لغاية في نفس ايوب ورغم قلة الدعم الحكومي لهكذا كرنفالات ثقافية تميزت فيها البصرة عن سائر المحافظات وكيف للبصرة ان تتخلى عن تأريخها الزاخر بالعطاء وتغدو ساعتذ مدينة بلا تاريخ تفتخر به الاجيال القادمة…

· منتدى السياب الثقافي في ابي الخصيب يستنكر تصريحات وزير الثقافة حسن ناظم بشأن التقليل من اهمية مهرجان المربد ويصفها باللامسؤلة

استنكر منتدى السياب الثقافي في ابي الخصيب تصريحات وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق حسن ناظم حمادي حول تصريحاته الاخيرة بشأن تقليل اهمية مهرجان المربد الشعري ، واصفا إياها بالتصريحات اللامسؤولة والمعادية للمجتمع الثقافي البصري.

وأشار في بيان له، اليوم الثلاثاء ، إلى أن هذه التصريحات تعكس مدى حجم عقلية ادارة الحكم الحالي في وزارة الثقافة والمتمثلة بوزيرها حسن ناظم حمادي في التفاعل والتعاطي مع شريحة الادباء والمثقفين وفقا لرؤيته الحزبية والمحاصصاتية المبنية على تجاهل وتدمير الثقافة وتفويت فرص النهوض بواقعنا الثقافي.

واضاف البيان إن "تهجمه على مهرجان المربد أمر مرفوض، ويعد انتهاكا صارخا لمكانة البصرة وخصوصية مربدها الشعري، وإن ادباء البصرة لن يسكتوا وسيتصدون بالكلمة لكل من يحاول ابتزازهم او الاساءة لبرامجهم الثقافية، اذ كان من الاجدر في وزير الثقافة ان يظافر الجهود ويعمل باخلاص من اجل نجاح اي مهرجان ثقافي يوازن مكانة العراق بين الدول العربية والاجنبية. وان يتحرك بشكل عاجل وسريع للاهتمام بالاماكن السياحية والاثرية وخصوصا بيت رائد الشعر والحداثة الشاعر بدر شاكر السياب الذي لو تحقق اقامة المهرجان سيعري وزارة الثقافة ومن يشغل منصب وزيرها جراء الاهمال الذي لحق في منزل الاقنان.

واعتبر البيان أن "ما قاله الوزير دليل على عدم حرصه ومسؤوليته في ادارة وزارة بحجم وزارة الثقافة والسياحة والاثار.

داود الفريح/ مسؤول الثقافة في منتدى السياب الثقافي

· بيان استنكار

في الوقت الذي تتباهى فيه الدول بأرثها الثقافي والأدبي وتعدّه مفخرة وهوية تعتز بها يفاجؤنا السيد وزير الثقافة والآثار بتصريح يقلل فيه من القيمة الثقافية والتأريخية لمهرجان يمتد جذره في عمق التأريخ لأكثر من الف عام ، اذ يعتبر مهرجان المربد من أهم وأكبر الفعاليات الشعرية ليس في العراق فحسب بل في الوطن العربي والعالم حيث يشارك فيه شعراء من أغلب الدول العربية وحتى الأجنبية بعد أن أستعاد هويته الشعرية الناصعة بعد عام ٢٠٠٣ ليكون مهرجاناً لاللتمجيد والهتافات بل مهرجاناً شعرياً تطرح فيه مستجدات الشعر العربي ناهيك عن الجلسات النقدية والثقافية والبحوث الأدبية كافة ومعارض الرسم والتصوير والنحت والخط وغيرها..و التي تواكب فيه تنوع ثقافات العالم ومدارسها الأبداعية . وتعتبر المشاركة فيه وأعتلاء منصته أضافة ومفخرة وقيمة معنوية كبيرة لأي شاعر عراقي أو عرب…

· الشاعر علي صالح

من يتابع تصريحات السيد وزير الثقافة سيعرف أن الرجل حصر نفسهُ في زاوية الاوامر الإدارية والوزارية فقط، الدليل أنه ركز على نقاط تفعيل الأوامر القضائية والإهتمام بهيكلية الوزارة، وهي مع ضرورتها إلا أنها ليست المهمة الأهم في ادارة الوزارة!.

ما يجب أن يلتفت اليه السيد الوزير هو أنه مسؤول عن رسم السياسة الثقافية للبلد، نعم .. المدارس ضرورية والإهتمام بالإقتصاد ونهوضه وتحسين الواقع الصحي وغيرها من مشاكل و أزمات العراق المستمرة أمور ضرورية ومهمة، لكن ابراز الوجه الثقافي للبلد أمر بالغ الأهمية اذا لم يكن هو الأهم في البلدان التي تحترم ذواتها. فمن غير المعقول أن يحاول الوزير الإساءة لمهرجان المربد وحصر عالميته

بما قبل ٢٠٠٣ ونحن نعلم انه قبل ٢٠٠٣ كان مهرجاناً لتلميع صورة القائد الضرورة!. ترى من أجبر الرجل على تلميع بطل الحفرة القومية وصانع خراء مجدها الموهوم؟!. هل يعي السيد الوزير خطورة ما قاله؟! وهل سيعي الأدباء أنهم استبدلوا الأدنى بالذي هو خير؟!!. ثم إن لا عاقل يقول أن المهرجان متكامل من جميع النواحي، فلو سألت أهل الشأن من القائمين عليه لأجابوك: نطمح نحو الأفضل مع تنصل الحكومة من دعم المهرجان طيلة الحكومات السابقة. مهرجان المربد يقام بدعم من مؤسسات بصرية كالنفط والموانئ وغيرها ودعم خجول للحكومة المركزية التي همها الوحيد تمجيد القادة "المنفيست"والتقاط الصور!.

لكن في الأمر ما هو أبعد من ذلك، إذ تحرص جميع الحكومات

على أن تكون البصرة تابعة للمركز حتى في قرارها الثقافي،

متناسين أنها مدينة النفط والحرف والشهداء، وهذا لن يكون لحكومة السهو والتلميع. فالزمن لن يقبل بعودة أيام القائد الضرورة وإن كان البعض يحن لذلك!.

· حكومة المهاويل

· إفرازات تشرينية