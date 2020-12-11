شعر/ الى علي رشم.. السلام عليك يوم تبعث شعرا..!

د. حسين القاصد ||

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حتى رجعت واقلامي قوائل لي

المجد للسيف ليس المجد للقلم

((هكذا قتلك شرف الكلمة ، فمن يؤمن بشعره يدافع عنه ، كي لايقتربوا من مخيلته ، ولا يلوثوا ورود البوح التي تترعرع في ذهنه ، ولا يقفوا بينه وبين ابتسامة طفل .. ))

علي .. ايها القادم من طين الأنين ، من نسل المعاناة ،

لماذا ؟؟

لأنك شاعر ؟

شاعرٌ حتى بموتك ..

هي قصيدتك الاخيرة ، التي سيصفق لها كل من يمر بسلام ولاتعترضه سيطرة وهمية ..

ستصفق لك سورة الفاتحة .. !!

لأنك ترجمت مايريده قراؤها حين يذكرونك ..

سيذكرونك كثيرا ..

كلما مروا من اللطيفية آمنين ..

كلما اطمأن حزام بغداد ..

اذا كنت قد استشهدت في جرف الصخر ..

فإن ابتسامتك جرف (الفخر ) وعمقه ..

السلام عليك يوم كتبت ويوم قرأت ويوم تبعث شعرا

الصلاة والسلام عليك علي رشم