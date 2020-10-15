الشعر

شعر..الى / محمد العراقي ...عليه وعلى العراق الصلاة والسلام


 

                   يامولد التاريخ

د. حسين القاصد ||

 

قد عاش يُتماً ، ربه آواهُ   

     هل كان عاش ضلالةً فهداه

من شال عطر الدجلتين ليملأ الصحراء ديناً فالحياة مياه

هو منذ إبراهيمَ يحمل دينه   

                                 منذ العراق تأسست مكّاه

من أدمع الصحراء حاك قميصه

                               فابتلَّ صوتٌ كان (ياأللهُ)

وتفتّحَ القرآن ، إقرأ ، هكذا  

                              قرأ الجميع وتابعوا مجراه

نهرٌ من الهور القديم سرى الى

                          الصحراء فابتهج المدى بسناه

في البدء كان معبأً بسنا حروف الله ثم تلاقفوا فحواه

أهداه رب العالمين مهابة

                              سيفاً عليّاً صدَّ من عاداه

ولد المحمد كي يظل محمدا

                             من يومه صلى عليه الله

يامولد التاريخ ، نبض مروءة ٍ

                             صلى الكلام ليحتوي معناه

هذا عراقك ، فالحسين سفينةٌ

                          والكربلاءات العظام جباه

ونجاة دينك ان سبطك هاهنا

                         قد طرزت وجه السماء دماه

(حَسَناك) مرّا من هنا ،

فتعطر المعنى وعانقت الشذا كوفاه

هذي قبابك ،

 حين يرتفع الأذان مكبرا  يشدو العراق صداه

هذا عراقك ، والأئمة خندقٌ 

                              وعليُّ راية كل من والاه

لاشيء مثلك غير أنت كأنما

                         سواك ربك شارحا مغزاه

وحملت يُتَمك كي تكون لنا أباً

                        ليصيح كل الكون يا أبتاه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعر..الى / محمد العراقي ...عليه وعلى العراق الصلاة والسلام
قصة عبرت الشط على مودك، من التراث الشعبي العراقي
إذا زلزل الحشد زلزالها
الطويرجاوي وبيوت الطين ..
من طرائف الراتب (قصيدة بلغوا الكاظمي راح اذبح البشة)
يا أيها الميت الذي لا يموت!
شعر/ فقد بلغتِ الروح يومَ التحاسر
شعر/ في أربعينك..اكتب عن عراق بلا رأس
شعر/ رسالة القلب الحسيني
الى الدّب الدّاشر
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك