متى تعاركت؟

د. حسين القاصد ||
إضحك كثيرا وحاولْ عندما تضحكْ
أن تجعل الضحك ( منبوحاً) وصنْ نبحكْ
أرح خيولك من حربٍ غدوت بها
غمداً لسيفٍ قميءٍ لم يشأ ذبحك
وافرح بنصرك غمداً واسعاً رحباً
ثم احفظ الدرس كي لا تشتكي جرحك
إمسحْ غبار حروب ما خسرت بها
ليلاً.. لتغمدَ سيفا يرتجي صبحك
لا تقلق، الآن، من سيفٍ وصاحبهِ
لأنك الغمدُ لا تقلقْ وذقْ ربحك
متى تعاركتَ في أي البقاع جرت
تلك الحروب لكي تتلو لنا صلحك
متى انتصرتَ متى انشدتَ مرتجلا
متى افتخرتَ متى.. هل هددوا صرحك
وأين جرحاك.. قل لي أي معركةٍ
هزمتَ خصمك فيها كي نرى (ردحك)
رميتَ رمحَك كرسياً وإذ سمحوا
لك الجلوس بدا كرسيهم رمحك
فيا هنيئا بهذا النصر ما سمعت
به الصحارى إلى أن عاقروا ملحك
كل الزيادات نقصٌ هكذا عُرَفتْ
فيا ابن زايد.. دقق كي ترى طرحك
١٨ / ٨ / ٢٠٢٠
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