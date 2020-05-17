الشعر

الشاهد الشهيد


 

قال الامام الحسن ع في رثاء ابيه الشهيد:

 

“أَينَ مَنْ كَانَ لِعلْمِ

المُصْطَفى في النَّاسِ بَابَا

 

أَينَ مَنْ كَانَ إِذا ما

أقْحَطَ النَّاسُ سَحَابا

 

أينَ مَنْ كَانَ إِذا

نُودِيَ في الحَرْبِ أَجابَا

 

أَينَ مَنْ كَانَ دُعاهُ

مُسْتَجاباً ومُجابَا ” *

 

واقول ناسجا على منواله:

 

أينَ مَنْ جّدَّدَ للدِّينِ

– وقَد شَابَ – الشَّبَابا

 

أينَ مَنْ كانَ إِذا ما

نَصَلَ الحَقُّ الخِضَابا

 

وَإذا ما أزهَرَ الشَكُّ

يَقيناً وَصَوَابا

 

وَإِذا مَا أَظْلَمَ الأَمرُ

عَلَى النَّاسِ الشِّهَابا

 

وإذا ما شَمَخَتْ هَامٌ

سُيوفاً وحِرابَا

 

أَينَ مَنْ يَغْتصِبُ النَّصرَ

إذا اسْتَعصَى اغْتِصَابا

 

لِيَرُدَّ الأَرؤُسَ

الشَّامخةَ اليَومَ ذُنابى

 

*الأبيات الأربعة للإمام الحسن بن علي (ع) .

 

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