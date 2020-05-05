الشعر

رمضانيات عبد الهادي الحكيم صلاة الحب


يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى الهَادِيْ وَعِتْرَتِهِ

أَحِبَّتِيْ مَا شَدَا فِي الدَّوْحِ غِرِّيدُ

 

أَوْ رُتّلَتْ سُوَرُ القُرْآنِ فَاغْتَسَلَتْ

بِها عَلَى خَجَلٍ آثَامِيَ السُّودُ

 

لاَ يَعْذُبُ الوَجْدُ إِلاَّ فِي مَحَبَّتِهِمْ

وَلاَ تَرِقُّ وَلاَ تَحْلُو الأَناشِيدُ 

 

مَا الرِّيمُ، مَا "كَاعِبٌ بَيْضَاءُ بَاكَرَهَا

النَّعِيمُ" مَا "قاصِرَاتُ الطَّرْفِ"، مَا الخُودُ

 

مَا الشَّعْرُ، مَا الأَعْيُنُ الفَتَّاكَةُ السُّودُ

مَا الوَشْمُ، مَا الشَّفَةُ اللَّمْياءُ، مَا الجِيدُ

 

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ كُلَّمَا خَلَعَتْ

أَثْوابَها وَاكْتَسَتْ بِالخُضْرَةِ البِيدُ

 

وَكُلَّمَا هَدَلَتْ شَوْقاً لِعَاشِقِهَا

حَمَامَةٌ شَفَّها وَجْدٌ وَتَسْهِيدُ

 

أَوْ شَبَّبَتْ بِالهَوَى العُذْرِيِّ وَالهَةً

غِرِّيدَةٌ، أَوْ شَدَا بِالوَجْدِ غِرِّيدُ

 

أَوِ اشْتَكَتْ ظَبْيةٌ مِنْ عَسْفِ هَاجِرِها

أَو ارْتَجَاهُمْ وِصَالَ الإِلْفِ مَعْمُودُ

 

حَتّى إِذَا جَفَّ مَاءُ الكُحْلِ مِنْ كَمَدٍ

وَفَاضَتْ الكَأْسُ يَأْساً، وَالْتَوَى الجِيدُ

 

وَ"ابْيَضَّتِ العَينُ حُزناً"، وَالجُفُونُ شَجاً

وَأَوْحَشَتْ، لا زَغارِيدٌ، وَلا عِيدُ

 

"وَهَمَّ"، "لولا"، "وَهَمّتْ" بِالنَّوى جَزَعاً

وَ"غَلَّقَتْ" بِالأَسَى "أَبوابَها" الغِيدُ

 

طَلَعتُمُ قَمَراً في لَيلِ وَحْدَتِها

وَمَن سِوَى قَمَرِ الأَقْمارِ مَقْصُودُ

 

فَشفَّعوكُمْ فَمَا خَابُوا وَلا قَنَطُوا

حَتّى لَنَامَ قَرِيرَ العَيْنِ مَعْمُودُ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رمضانيات عبد الهادي الحكيم صلاة الحب
فتية الله ....  
صرخة ُ مسلم
أميرُ المَوَاخِير
رِدَّة ٌفي الحَرَمِ
إلى شعراء الحجاز
كورونا والغرب
قصة ايامك  من المهد الى اللحد  
100يوم على فقد الشايب وصاحبه  
شعر/ رسالة الى صاحب الزمان..
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
فيسبوك