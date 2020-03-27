شعر/ الكف والمحبس..!

عبد الحسين الظالمي
صورة مرعبة
لمن احب ذلك الكف وصافحه
المحبس ملطخ بالدماء
والكف ما زالت بيضاء
......
الاصابع تشد على الارض
شد فارس يعز علية التراب
والمحبس يرتل (فزت ورب الكعبة )
فقد نلت الوسام ياصاحبي على الارض الحسين
......
جسد مقطع ...
وكف تبحث عن اخرى
القصة تشبه يوم الطف ... .
هنا جسد مقطع
وهناك كف
......
المحبس سيف ...
لا يريد ان يختفي ... فاذك امانة من الولي
......
نم ...يا صاحبي قرير العين
بعدك العالم ... يكتوي
محبسك يصور الاحداث ليكون شاهدا
على قرار السماء.
......
نم سيدي .. بعدك لم تعد الامور تسمح بنوم الهناء.
عدوك يبحث عن ملجىء... ليختفي
ليس هنا ....حيث كنت... بل في عقر داره مرتعب
......
لازلت القضية لم تنتهي ....
الدعوى مسجلة عند السماء
......
المحبس والكف يتلوان الشهادة ....
وشيبة بيضاء تسجل المحضر بدماء
بين المطار وبغداد قصة بدأت ولم تنتهي
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