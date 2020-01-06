الشعر

شعر/ رُدّي  على  الأعقاب  يا  أمريكا


قصيدة الشاعر اليماني  معاذ الجنيد أهداها الى الحشد الشعبي  في العراق

 

رُدّي  على  الأعقاب  يا  أمريكا

الآنَ  و  انسحبي  إذًا    تكتيكا

فلقد  أتتكِ  من العراق  أسودُهُ

كالسيل تخترقُ الضلالَ سميكا

الزاحفونَ الى الحسين بجرحِهم

و النازفونَ  دمَ العُلى  المسفوكا

و القادمونَ من النبيّ المصطفى

لحفيدِه   المهديّ   باتَ   وشيكا

و من الوصي المرتضى ليَ موعدٌ

بالفتح   لستُ   أعافُه   تشكيكا

و لسوف يندحرُ الظلامُ و ترتقي

بغدادُ  في  كَبِد  الضحى  أُنبيكا

فاعضُض ترامبُ على الأصابع نادمًا

لو  كان  بعضُ  كرامةٍ  لكَ  فيكا

فلقد تكشّفَ كلُ زيفِكَ و ارتمى

ما  بينَ  أقدامِ  الرجالِ   ركيكا

و بدَت لجندكَ  سَوأةٌ  مقبوحةٌ

و  اللاهثونَ   وراءَها   تُخزِيكا

يا علجَ صهيونَ الدنيسَ و عجلَه

و السامريُّ    يَزيدكَ    التحريكا

إنفَذ  بجلدِك  فالسفارةُ  أُحرِقت

و لَسوفَ  نزأرُ  في حمى ناديكا

و إليكَ انتَ أخا العقيدةِ و الندى

يابنَ  العراقِ  قصيدتي   أُهديكا

فأنا   اليمانيُّ  الذي   بكَ   مغرَمٌ

و المجدُ  يجمعني   الى   أهليكا

 

 

 

 

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