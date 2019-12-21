شعر/ ما زال مرعوبا

خليل المالكي
اذهلتني ..
اي مخلوق انت
وكم عمر قلبك ..
ابعمر الورود يتحمل كل هذا الهول ..
حدثني .. حينما هاجمتك الوحوش هل ارتعب قلبك ..
هل ارتعش جسدك من الرعب ..
كيف بقيت حيا وانت تعلم
انهم يطلبون رأسك ..
هل تذكرت الحسين ..
هل تمنيت ان يكون لك عباس ،
وانصار يذودوا عنك ..
كلمني كيف كانت غربتك ،
وانت وحيدا وعمرك ليس بعمر الحسين ..
هل كنت تردد إلآ من ناصر ينصرني ..
وانت تعلم لآ مجيب يجيب دعوتك،
ولا غيور يذود عنك ..
ماذا حصل لك بالضبط كيف كانت تمر عليك اللحظات وانت بعمر الورود ..
هل كنت تريد ان تنادي اماه
وتخشى ان يسمعوا صوتك ..
اخبرني حينما وجدوك مختبىء ومغطى بالملابس الم يرحموك لصغر سنك ..
الم تذكرهم بمصيبة اولاد مسلم ابن عقيل ..حينما طمع الحارث بدراهم ابن زياد ..فقطع رأسيهما طمعا بجائزته ..
الم يرحموك ..
ام ان جبنهم زادهم جرأة ..
لانك صغير لا يمكن لك مقاومتهم ، فاصروا على البطش بك ..
اخبرني هل ارتحت من الرعب حينما فاضت روحك الى السماء ..
ام بقيت مرعوب وانت ترى جسدك النحيل تنهش به الكلاب والضباع ..
هل بكت روحك حينما علقوك في الوثبة
والجمع الغفير يتغنى لقتلك ..
حدثني هل اشتكيت الى الله ..
ماذا قال لك ..
لماذا لم ترد ..
تحدث ..
تحدث ارجوك ..
دعهم يسمعون ما حل بك ..
قل اي شيء ..
ام انك مازلت مرعوب من
هول المصيبة ..
حقا مصيبتك ابلغ مصيبة حلت في التاريخ ..
ولا اظن ان الله لا يخلدها اسوة بجدك الحسين ع
Khaleel almaliky
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