الشعر

قصيدة رحمك الله يا ابا الحسن (ع)


"أَينَ مَنْ كَانَ لِعلْمِ       المُصْطَفى في النَّاسِ بَابَا

أَينَ مَنْ كَانَ إِذا ما       أقْحَطَ النَّاسُ سَحَابا

أينَ مَنْ كَانَ إِذا           نُودِيَ في الحَرْبِ أَجابَا

أَينَ مَنْ كَانَ دُعاهُ        مُسْتَجاباً ومُجابَا"*

أينَ مَنْ جّدَّدَ للدِّينِ       - وقَد شَابَ -  الشَّبَابا

أينَ مَنْ كانَ إِذا ما       نَصَلَ الحَقُّ الخِضَابا

وَإذا ما أزهَرَ الشَكّ        يَقيناً وَصَوَابا

وَإِذا مَا أَظْلَمَ الأَمرُ        عَلَى النَّاسِ الشِّهَابا

وإذا ما شَمَخَتْ هَامٌ        سُيوفاً وحِرابَا

أَينَ مَنْ يَغْتصِبُ النَّصرَ     إذا اسْتَعصَى اغْتِصَابا

لِيَرُدَّ الأَرؤُسَ                   الشَّامخةَ اليَومَ ذُنابى

 

*الأبيات الأربعة للإمام الحسن بن علي (ع) يرثي بها أباه (ع).

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قصيدة رحمك الله يا ابا الحسن (ع)
قصيدة سيدي امير المؤمنين ع سيدي
يا علي..!
طعم خبز العباس...نصوص مختارة لأحمد لعيبي
يا راحلاً
رسالة الى صاحب الحشد والوعد والوجد والمجد والحد والود والورد..
في ذكرى رحيل حيدر نستودعه عند حيدر...!! الى روح الشهيد حيدر المياحي في ذكرى عروجه..
الامام المنتظر واعادة انتاج (الفتح)
رسالة من المحيط اليابس..!!
قناديل..سلكت للحق سبيل
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك