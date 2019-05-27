قصيدة رحمك الله يا ابا الحسن (ع)

"أَينَ مَنْ كَانَ لِعلْمِ المُصْطَفى في النَّاسِ بَابَا

أَينَ مَنْ كَانَ إِذا ما أقْحَطَ النَّاسُ سَحَابا

أينَ مَنْ كَانَ إِذا نُودِيَ في الحَرْبِ أَجابَا

أَينَ مَنْ كَانَ دُعاهُ مُسْتَجاباً ومُجابَا"*

أينَ مَنْ جّدَّدَ للدِّينِ - وقَد شَابَ - الشَّبَابا

أينَ مَنْ كانَ إِذا ما نَصَلَ الحَقُّ الخِضَابا

وَإذا ما أزهَرَ الشَكّ يَقيناً وَصَوَابا

وَإِذا مَا أَظْلَمَ الأَمرُ عَلَى النَّاسِ الشِّهَابا

وإذا ما شَمَخَتْ هَامٌ سُيوفاً وحِرابَا

أَينَ مَنْ يَغْتصِبُ النَّصرَ إذا اسْتَعصَى اغْتِصَابا

لِيَرُدَّ الأَرؤُسَ الشَّامخةَ اليَومَ ذُنابى

*الأبيات الأربعة للإمام الحسن بن علي (ع) يرثي بها أباه (ع).