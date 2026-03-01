المقاومة الاسلامية في العراق تعلن تنفيذ 16 عملية على القواعد الأمريكية بالعراق والمنطقة

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم السبت ( 28 شباط 2026 )، تنفيذ 16 عملية استخدم فيها عشرات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية بالعراق والمنطقة.

ادناه نص البيان الصادر عن المقاومة وتلقته "بغداد اليوم":

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)

نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، يوم السبت، ست عشرة عملية استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق