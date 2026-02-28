الداخلية توجه رسالة للمواطنين عبر تطبيق عين العراق

وجهت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت ( 28 شباط 2026 )، رسالة إلى المواطنين عبر هواتفهم المحمولة من خلال تطبيق (عين العراق).

وأكدت الوزارة في بيان، أنه "في ظل الظروف الراهنة، يرجى من جميع المواطنين تجنب التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".

وشددت على أنه "في حال مشاهدة أي أجسام غريبة أو مقذوفات أو بقايا أجسام ساقطة، يُمنع الاقتراب منها أو لمسها، ويجب الابتعاد فورًا وإبلاغ الجهات المعنية عبر الاتصال على رقم الطوارئ 911".