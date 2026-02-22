الأخبار

مديرية المرور العامة: تحديد أوقات جديدة لتحرك مركبات الحمل في شوارع بغداد


 

تبنّت مديرية المرور العامة حزمة إجراءات جديدة لتنظيم دخول مركبات الحمل إلى العاصمة بغداد، ضمن مساعٍ تهدف إلى تقليل الزخم المروري وتحسين انسيابية الحركة في الشوارع الرئيسة، ولا سيما خلال أوقات الذروة، حيث ذكر مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير، إن الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لمعالجة الاختناقات المرورية اليومية، عبر تنظيم حركة الشاحنات والمركبات الكبيرة بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية، ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية السير داخل المدينة.

كذلك أوضح أن المديرية كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بمنع دخول مركبات الحمل إلى بغداد من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، إلا أنها عدّلت القرار مراعاةً للظروف الإنسانية لبعض أصحاب هذه المركبات، ليصبح المنع من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، ومن الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وأضاف سمير أن السماح بالحركة خلال هذه الفترات يقتصر على الطرق الخارجية والسريعة من دون الدخول إلى مركز المدينة، مشيراً إلى أن دخول مركبات الحمل إلى قلب العاصمة لغرض تفريغ الحمولات سيكون بعد الساعة السابعة مساءً، حيث يُسمح لها بإفراغ حمولاتها ثم المغادرة فوراً، منعاً لتفاقم الزحام.

وفي ذات الصدد، دعا مدير المرور المواطنين إلى ترشيد استخدام المركبات الخاصة واللجوء إلى وسائل نقل بديلة، خصوصاً من قبل الطلبة، لتخفيف الضغط على الطرق. وضرب مثالاً بثلاثة أشقاء يدرسون في كلية واحدة ويستخدم كل منهم مركبته الخاصة للوصول إليها، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تتطلب وعياً مجتمعياً ووضع ضوابط لتنظيم استخدام السيارات الخاصة.

وعن الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك، أشار إلى أنه لا يمكن فرض منع شامل على دخول المركبات إلى العاصمة، نظراً لحاجة الأسواق إلى المواد الغذائية والمشتقات النفطية والسلع الأساسية، إلا أن عملية الدخول ستُنظَّم وفق ساعات محددة تضمن انسيابية الحركة وعدم الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.

فيما أكد سمير أن تطبيق الإجراءات الجديدة، بالتوازي مع مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها، من بينها استكمال الطريقين العنكبوتي وسريع الدورة، سيسهم بشكل ملحوظ في تقليل الاختناقات المرورية داخل مركز بغداد، وتحقيق انسيابية أفضل في حركة السير خلال المرحلة المقبلة.

