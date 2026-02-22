الأخبار

حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار وانخفاض في درجات الحرارة


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 18، أربيل ونينوى 20، السليمانية 21، كركوك وصلاح الدين والأنبار 23، ديالى 24، بغداد 26، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية 27، واسط وبابل 28، المثنى 29، ميسان 30، ذي قار والبصرة 31".

وأضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية فيها، و صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط نهارا الى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم ، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم ".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية و غائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم" .

كذلك أوضح، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تساقط امطار خفيفة إلى متوسطة و تكون رعدية، أما الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في اماكن متعددة من البلاد ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم ، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

