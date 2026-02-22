محكمة جنايات صلاح الدين: السجن 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين يعملون في ديوان المحافظة

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين يعملون في ديوان المحافظة، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ديوان محافظة صلاح الدين، عن جريمة فساد مالي ألحقت ضرراً بالمال العام".

وأضاف ان "المدانين الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة تنفيذ مشروع لإنشاء (11) مدرسة، أقدموا على صرف مبلغ مالي لصالح أحد المقاولين من دون تحقيق أي تقدم في نسب إنجاز المشروع". كما لفت الى ان " الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49".