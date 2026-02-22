محكمة جنايات كربلاء المقدسة: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، ان "محكمة جنايات كربلاء المقدسة، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة"، مبيناً أنه "ضبط بحوزة المدان 2 كيلو غرام و550 غراماً من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، وتابع، أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



