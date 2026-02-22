وزارة الصحة: إطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأحد، عن إطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية في بغداد والمحافظات، فيما أشار إلى وجود نحو 4800 فرقة ستزور جميع المدارس في مختلف أنحاء البلاد، حيث ذكر الحسناوي للوكالة الرسمية، إنه "تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمناسبة أسبوع الصحة المدرسية الوطني، بالتعاون بين وزارة الصحة/ دائرة الصحة العامة، ووزارة التربية/ المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي".

وأضاف، أن "الحملة بدأت في مديرية تربية الكرخ الأولى، في مدرسة المروءة"، مبيناً أن "الهدف الأساسي من الحملة يتمثل في إجراء الفحص الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وشمول طلبة الصف الأول من المرحلة المتوسطة".

كذلك لفت إلى، أن "هناك نحو 4800 فرقة تابعة لوزارة الصحة ستزور جميع المدارس في مختلف أنحاء العراق لتغطية فحص الطلبة".

كما أوضح أن "فحص الصحة العينية يشمل فحص السمع والنطق، وكذلك فحص الأسنان والتغذية، إضافة إلى فحص العمود الفقري، فضلاً عن فحص التغذية لطلبة الصف الأول المتوسط"، لافتة إلى أن "هدف الوزارة هو الاستثمار في الجيل الجديد ومتابعة صحة الأطفال من خلال برامج الصحة المدرسية وتوفير اللقاحات". فيما أشاد وزير الصحة "بالتعاون بين وزارة التربية، ممثلة بالمديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، ووزارة الصحة، وكذلك دوائر التربية في مختلف محافظات العراق".