العراق والسعودية يبحثان التوترات القائمة بين واشنطن وطهران

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، بحث خلال اتصال هاتفي مع فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية، ولا سيما التوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أشار الوزير إلى زيارته المرتقبة إلى طهران".