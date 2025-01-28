مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025

خصص مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، نحو 400 مليار لدعم الانتخابات النيابية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية اليوم "وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، و على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025".

وأوضح، ان إضافة المبلغ يكون "استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".