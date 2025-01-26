رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية التركية ويجري مباحثات تخص سوريا وغزّة ولبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بينها يخص سوريا وغزّة ولبنان، إذ ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث في سوريا".

وشهد اللقاء "بحث مستجدات الأحداث في كل من سوريا وغزّة ولبنان، والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار".

كما تناول اللقاء "أهمية توحيد الجهود بين دول المنطقة من أجل دعم استقرارها، وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد العراق للتنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً مع تركيا في ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، مجدداً رفض العراق بأن تكون سوريا ساحة للصراع التي يعمل على إرساء الاستقرار فيها، لانعكاس ذلك على المنطقة عموماً".

وبخصوص التعاون المشترك مع تركيا، أكد رئيس مجلس الوزراء "متابعة الحكومة لملف العلاقات الثنائية، وتنفيذ ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في ضوء زيارة السوداني إلى أنقرة في تشرين الثاني الماضي، وكذلك في إطار زيارة أردوغان إلى بغداد التي جرت في نيسان من العام الماضي".

من جانبه نقل فيدان "تحيات الرئيس التركي إلى رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن رغبة بلاده بالتنسيق الوثيق مع العراق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، كما أشار إلى الرغبة في الارتقاء بالتعاون في العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء الزيارتين المتبادلتين للسيد السوداني والرئيس التركي".

في حين جدد وزير الخارجية التركي "التأكيد على جدية بلاده بالعمل في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، وكذلك ما يخص التعاون في ضوء مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والتبادل التجاري والتعاون المصرفي، وفي مجالات أخرى".