الصحة تعلن نجاح الخطة الخاصة بتقديم الدعم والإسناد الصحي لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الأحد، عن نجاح الخطة الخاصة بتقديم الدعم والإسناد الصحي لزيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) طيلة فترة الأيام السابقة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدسة.

وقال الحسناوي في بيان ان "ملاكات الوزارة ودوائرها المشاركة وذات العلاقة قدمت خدمات متميزة وبشكل متواصل وكانت إحصائية الخدمات المقدمة للفترة من 16- 25 كانون الثاني 2025 كالآتي:

عدد سيارات الإسعاف 250 سيارة، عدد المفارز الطبية 75، عدد مراكز طب الحشود 6، عدد السيارات الخدمية 30، عدد المستشفيات المتنقلة 3، عدد الفحوصات المختبرية 5156، عدد فحوصات الأشعة والسونار 592".

وأشار إلى أن "مجموع الحالات التي تمت معالجتها في المفارز الطبية بلغ 600 ألف حالة مختلفة، أما الحالات التي تمت معالجتها في المستشفيات المتنقلة والساندة 22 ألف حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تم نقلها بسيارات الإسعاف 3539".

وأشاد وزير الصحة، بـ"جهود منتسبي الوزارة الذين ساهموا بإنجاح هذه الخطة"