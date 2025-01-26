السوداني يثمن الجهود التي أمّنت وسهّلت مراسم إحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم

أعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن تقديره للجهود التي بذلتها كل الوزارات والجهات والقطعات لتأمين مراسم إحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم(ع).

وقال السوداني في تدوينة له على حسابه في منصة إكس "زائرو الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، حملوا مناقبه وسيرته نبراساً، وسعوا إلى التأسّي بمواقفه ضد الظلم والطغيان، المستندة إلى رسالة جدّه المصطفى خير الأنام، ومعهم، نتشرف دائماً بتأمين الخدمة، وتلبية المتطلبات، وضمان انسيابية الزيارة المليونية".

وأضاف "أعلى درجات التقدير والعرفان نسجلها إلى كل الوزارات والجهات والقطعات التي أمّنت وسهّلت مراسم إحياء الذكرى الشريفة، والتحية إلى كل متطوّع قام على خدمة الزائرين وبذل وقته وجهده وأمواله، من أجل صورة العراق، ومحبّة آل البيت (عليهم السلام)".