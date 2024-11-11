محكمة جنايات كركوك: حكم الإعدام بحق قاتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك

أصدرت محكمة جنايات كركوك، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي الى كيان داعش الإرهابي، أقدم على قتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك، حيث ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أن "الارهابي أقدم على قتل المجنى عليه امام منزله بعد اطلاق النار عليه بقصد بث الرعب والخوف بين الناس تحقيقا لغايات إرهابية".

وأوضح أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".